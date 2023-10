Presentata a Civitavecchia la ‘Hydrogen Valley’, progetto green da 7,5 milioni • Terzo Binario News

Presentata a Civitavecchia la ‘Hydrogen Valley’, un progetto ambizioso finanziato dalla Comunità Europea attraverso i fondi del Pnrr per un totale di 7.469.000 euro.

Il progetto mira a realizzare un impianto di produzione di idrogeno verde da fonti rinnovabili nell’area retroportuale di Civitavecchia, nel cuore del Lazio.

“Il progetto presentato oggi, si inserisce nel progetto europeo Life3H, già partito nel 2021 – specifica Pino Musolino, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale – nel quale noi assieme alla Regione Abruzzo, abbiamo iniziato il lavoro di utilizzo di idrogeno verde come fuel per la mobilità degli autobus portuali dando così effettivamente vita alla prima Hydrogen valley portuale d’Italia qui a Civitavecchia”.

Ed ha aggiunto, durante la conferenza di presentazione del progetto: “Le visioni si concretizzano in azioni dove ci sono uomini e donne in grado di farlo. Questo territorio non ha nulla da invidiare ad altri più blasonati. Abbiamo messo in pratica una strategia di lungo periodo ma per fare riconversione energetica abbiamo bisogno del supporto delle istituzioni. La visione e le capacità ci sono ma dobbiamo essere messi in condizione di lavorare”.

