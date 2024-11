Premio Scalfari 2024, a Civitavecchia la presentazione della terza edizione • Terzo Binario News

Dopo il 27 novembre verranno annunciati i vincitori delle categorie giornalismo e poesia

In arrivo la terza edizione del premio Scalfari – Città di Civitavecchia, che si terrà il 12 dicembre a partire dalle 18 al teatro Traiano.

La presentazione al foyer dell’odeon civitavecchiese, organizzata dalle tre associazioni culturali che l’hanno confezionata ovvero Spazio Libero Blog, Book Faces e la Blue in the Face. Premi per i migliori giornalista e poeta scelti dalla giuria composta da Dacia Maraini, Maria Grazia Calandrone, Concita De Gregorio, Loredana Lipperini, Corrado Augias, Bruno Manfellotto, Nicola Porro e Maria Zeno.

Ma solo dal 27 novembre verranno resi noti i due nomi dei vincitori.

Tra l’altro quest’anno cade il centenario dalla nascita del giornalista civitavecchiese, fondatore del quotidiano Repubblica.

“Questo premio è un evento di livello, visti i nomi della giuria, per cui ci aspettiamo una risposta dalla città” ha detto il presidente di Spazio Libero Blog Fabrizio Barbaranelli.

Nuovo il presidente di giuria: Massimo Giannini sostituisce Ezio Mauro, che resta come presidente onorario, a causa di alcuni problemi di salute. La serata sarà presentata da Gino Saladini con l’accompagnamento musicale di Giovanni Cernicchiaro e Gino Fedeli.

Ringraziamenti per i patrocini all’evento ovvero il comune di Civitavecchia, la Regione Lazio, Città Metropolitana (che prima non c’era), l’Autorità di Sistema Portuale, la Fondazione Cariciv, la Pro Loco, la Fidapa e il Fai. Molti gli sponsor del premio, su tutti Enel e la Divento.

Il presidente della Book Faces, Marco Salomone ha sottolineato come l’unità di intenti sta consolidando un’idea partita dal basso e che sta diventando un appuntamenti nazionale fisso.

Infine il presidente di Blue in the Face, Enrico Maria Falconi ha detto che il premio Scalfari è un vanto per la citta e chi lo organizza assapora il piacere e il benessere che dona la cultura.