Premio Letterario Garfagnana in Giallo, in finale "La Quarta Luna" del civitavecchiese Fabio Angeloni • Terzo Binario News

Con il suo romanzo La Quarta Luna – Omicidi sulla via di Santiago, (Bertoni editore) Fabio Angeloni è entrato in finale del Premio Letterario Garfagnana in Giallo quest’anno dedicato al mitico Fantomas.

“E’ una bellissima notizia. Francamente? Ci tenevo moltissimo per due ragioni. Primo per il prestigio del premio e secondo perché era l’unico premio che conoscevo quando ho cominciato a scrivere il mio giallo che essendo anche un giallo storico ha richiesto cinque anni di lavoro e diversi viaggi a Santiago de Compostela”.

Il premio Garfagnana in Giallo si accompagna al Lucca Noir dedicato ai gialli storici, al Premio Antologia Criminale dedicato ai racconti inediti, al premio Nero Digitale riservato agli e-boock e ad una sezione di Giallo per Ragazzi.

Oltre 40 gli editori rappresentati , tra cui Mursia, il Viandante, Mondadori, Rizzoli e Newton Compton e ovviamente Bertoni, presente in finale anche con un altro autore della sua scuderia, vale a dire Mario Forenza con il suo La luna del Sabba.

La Quarta Luna concorre nella sezione principale del premio e non tra i gialli storici, poichè la giuria, presieduta da Andrea Giannasi (ideatore del premio) insieme a Fabio Mundadori e composta da lettori, giornalisti e scrittori, ha particolarmente apprezzato gli elementi del thriller la cui soluzione, per niente scontata è affidata ai due protagonisti, Frank Rizzo un giornalista italiano in vacanza in Spagna per dimenticare un amore e Maria Salgado rutilante e disinibita avvocatessa di Leon.

Per il futuro Fabio Angeloni ha lavora ad altri due libri “Sto ovviamente scrivendo, come richiesto dal mio editore Bertoni che non finirò mai di ringraziare, il seguito de La Quarta Luna. Stessi personaggi in un nuovo giallo, che si svolge stavolta tutta ai giorni nostri, tra i-segreti-più-segreti della Roma-Vaticana.

Titolo provvisorio “Inseguendo Shakespeare”.

C’è poi una mia nuova storia tutta al femminile: Julia una celeberrima e tormentata pianista che si vicina ai cinquanta, Bansky , corteggiatore anonimo che le parla solo in chat, e una poltrona (quarta fila vicino al corridoio) che a tutti i concerti rimane sempre, misteriosamente vuota.

Il “Posto Vuoto” è appunto il titolo di questo mio nuovo romanzo.

Nelle precedenti edizioni il Premio Letterario Garfagnana in Giallo ha visto vincitori nel 2014 Antonio Fusco, nel 2015 Paolo Roversi, nel 2016 Piergiorgio Pulixi, nel 2017 Barbara Baraldi, nel 2018 Francesca Bertuzzi, nel 2019 Piernicola Silvis e Serena Venditto, nel 2020 Paola Barbato, nel 2021 Piera Carlomagno, nel 2022 François Morlupi.