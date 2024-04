Precipita dal lungomare del Pirgo, grave una 17enne di Civitavecchia • Terzo Binario News

Dall’ospedale San Paolo è stata trasportata al Gemelli, non risulta in pericolo di vita

Una 17enne è precipitata dal muto del lungomare del Pirgo sulla spiaggia sottostante.

Il fatto è accaduto intorno all’1.30 di stanotte.

La ragazza ha riportato ferite gravi su tutto il corpo tanto che i soccorritori, dopo averla trasportata al San Paolo di Civitavecchia, hanno fatto alzare elisoccorso per lo spostamento al policlinico Gemelli.

Da quanto risulta, non sarebbe in pericolo di vita.

Si sta cercando di capire come sia stato possibile che la giovane sia precipitata da lì, visto che nel punto dove è successo, ovvero all’altezza di via Duca D’Aosta, 28, il muretto è rinforzato da sbarre metalliche proprio per evitare potenziali cadute.

Sul posto i Carabinieri.