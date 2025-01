Postamat fuori uso a Marina di Cerveteri, la Gubetti scrive a Poste Italiane • Terzo Binario News

A seguito delle numerose segnalazioni ricevute dal Delegato territoriale Renato Galluso, la sindaca di Cerveteri Elena Gubetti ha inoltrato formale comunicazione a Poste Italiane per chiedere l’immediata riparazione e successiva sostituzione del postamat a servizio dell’ufficio postale della frazione di Marina di Cerveteri.

“Con il concomitante inizio del pagamento delle pensioni, avvenuto già dal 2 gennaio, tanti cittadini, in particolar modo quelli nella fascia d’età più avanzata, mi hanno segnalato disservizi e mancati funzionamenti dello sportello dei prelievi – ha dichiarato il Delegato territoriale di Cerenova Renato Galluso – questo, sta comportando numerosi disagi: non tutti infatti hanno la possibilità e i mezzi per poter raggiungere l’Ufficio Postale di Cerveteri capoluogo o in alcuni casi, gli uffici dei comuni limitrofi.

Per questo, ho chiesto al Sindaco Elena Gubetti, che ringrazio per l’attenzione riservata alla questione, di scrivere ufficialmente a Poste Italiane riportando il malcontento dell’utenza. Personalmente, come Delegato continuerò a monitorare la situazione, ascoltando le necessità della cittadinanza, fino alla risoluzione definitiva del problema”