Positivo l'assessore De Paolis, la pronta guarigione da Forza Italia Civitavecchia - Terzo Binario News

“Facciamo gli auguri a Sandro De Paolis, che è risultato positivo al Covid-19 e si trova pertanto in isolamento fiduciario.

L’Assessore è paucisintomatico, e seguito dalle autorità sanitarie, che cogliamo l’occasione di ringraziare per il loro impegno quotidiano al servizio della cittadinanza in questa situazione di emergenza pandemica.

Ci teniamo inoltre a precisare che sabato scorso non era in corso alcun sopralluogo al mercato: le famiglie di De Paolis e dell’ex assessore D’Ottavio si sono casualmente e brevemente incontrate durante la spesa e a loro volta hanno salutato i consiglieri Iacomelli e Perello, che come spesso avviene accompagnavano il Sindaco Tedesco in un giro al mercato”.

Forza Italia Civitavecchia