Porta Futuro Lazio, gli incontri a Civitavecchia fra gennaio e febbraio • Terzo Binario News

Porta Futuro Lazio è un progetto della Regione Lazio, pubblico e gratuito, per sostenere i cittadini nel potenziamento professionale, nello sviluppo di tecniche per la ricerca occupazionale e nell’acquisizione di nuove competenze; facilita inoltre il rafforzamento della cultura del lavoro etica, responsabile e sostenibile, supporta le organizzazioni a trovare le figure professionali che stanno cercando.

I punti Porta Futuro Lazio sono nati in tutte le province della Regione, a Civitavecchia siamo in Via Dalmazia 28.

Tra gennaio e febbraio proponiamo i seguenti corsi on line:

Euro Progettazione a ciclo unico

Da lunedì 27/01/2025 a venerdì 7/02/2025

Per prenotarsi al link: https:// portafuturolazio.it/stampa-e- media/attivita/scheda- attivita.aspx?UID=e7f93c29- ff74-4059-a605-e9ed5e7eb776

Creare grafiche e video Professionali con Canva

Da giovedì 30/01/2025 a martedì 11/02/2025

Per prenotarsi al link: https://portafuturolazio.it/ stampa-e-media/attivita/ scheda-attivita.aspx?UID= b3a1c393-b2bf-4f95-967d- 63eb916e3fd7

Corso di Gestione del personale LIVELLO BASE E LIVELLO AVANZATO

Da lunedì 3/02/2025 a venerdì 28/03/2025

Per prenotarsi al link: https://portafuturolazio.it/ stampa-e-media/attivita/ scheda-attivita.aspx?UID= 5b82b072-7389-44e4-b67a- 8ccfe2069362

Per ulteriori corsi ed informazioni e comunicazioni visitate il sito: https:// portafuturolazio.it/ e la pagina Facebook: https://www. facebook.com/portafuturolazio/ .