Ponte della Scafa a senso unico alternato: "Quanto durerà?" - Terzo Binario News

Dubbi sulla decisione Anas espressi dalla vicepresidente del consiglio comunale di Fiumicino Federica Poggio

Da un documento dell’Anas sui lavori di consolidamento del Ponte della Scafa datato 28 febbraio 2022 si legge chiaramente che a breve sarà reintrodotto il senso unico alternato.

Un incubo che ci fa ripiombare a quel famoso 2018 quando, per fare una manciata di chilometri si doveva attendere oltre un’ora e mezza in fila lungo via dell’Aeroporto. In questi giorni abbiamo letto di un incontro tra Anas e Comune di Fiumicino ma nessuna menzione su quando verrà presa la decisione di restringere il senso di marcia a una sola corsia e soprattutto quanto durerà. Inutile elencare la infinita lista di problematiche che Fiumicino vivrà sulla propria pelle: dai pendolari, alle famiglie che accompagnano i ragazzi a scuola.

Dagli stessi studenti fino a imprese, attività commerciale e via discorrendo. Come avvenuto per il centro rifiuti in via Monte Solarolo, il Porto Turistico, il Porto Commerciale e una serie di iniziative drastiche prese da questa amministrazione, la città viene tenuta all’oscuro e ignorata.

Firmato Federica Poggio (vicepresidente consiglio comunale Fiumicino, gruppo misto)