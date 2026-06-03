Pompieri di Ostia, la Califano: "La Regione trovi un immobile" • Terzo Binario News

“A seguito del crollo del solaio verificatosi lo scorso 30 maggio, la caserma dei Vigili del Fuoco di Ostia di via Angelo Celli è stata dichiarata inagibile.

Il distaccamento è stato temporaneamente trasferito all’Aeroporto di Fiumicino.

Una misura necessaria per garantire la sicurezza del personale, ma che non può trasformarsi in una soluzione stabile.

Il X Municipio e il litorale non possono permettersi di restare senza un presidio operativo in un luogo strategico. Significa allungare in modo inaccettabile i tempi di intervento in caso di incendi, incidenti stradali, salvataggi o emergenze. Parliamo di un distaccamento a tripartenza fondamentale che vede impegnati 60 uomini, ospita tre mezzi speciali e garantisce soccorso h24 in un’area molto vasta con oltre tremila interventi l’anno. E oggi, in estate, con l’afflusso di migliaia di persone, questa presenza è a maggior ragione imprescindibile. Per questo motivo depositerò una mozione al Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, con la quale chiederò formalmente di valutare con urgenza la possibilità di mettere a disposizione un immobile di proprietà regionale per ospitare, anche in via temporanea, la caserma dei Vigili del Fuoco ad Ostia”.

Lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano