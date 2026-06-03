Sabato e domenica nuovi open day per la Cie • Terzo Binario News

Gli Open Day dedicati alla Carta di Identità Elettronica (CIE) continuano nel fine settimana di sabato 6 e domenica 7 giugno, con le aperture straordinarie degli uffici anagrafici del Municipio XI (sabato 6 giugno) mentre gli ex Punti Informativi Turistici di piazza delle Cinque Lune, piazza Sonnino, piazza Santa Maria Maggiore e il Pit di via Petroselli 52 saranno attivi sia nella giornata di sabato 6 che in quella di domenica 7 giugno.

Per poter richiedere la Carta di Identità in occasione degli Open Day è sempre obbligatorio l’appuntamento, prenotabile a partire dalle ore 9 di venerdì 5 giugno fino a esaurimento disponibilità sul sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno (https://www.prenotazionicie. interno.gov.it/ ).

Per espletare la richiesta bisognerà presentarsi muniti di prenotazione, di fototessera, di una carta di pagamento elettronico e del vecchio documento.

ORARI E INDIRIZZI DEL MUNICIPIO COINVOLTO SABATO 6 GIUGNO 2026

– Municipio XI: La sede di via Portuense 579 sarà aperta sabato 6 giugno dalle ore 8.00 alle 14.00;

ORARI DEGLI EX PIT E DELLA SEDE DI VIA PETROSELLI 52 PER LE GIORNATE DI SABATO 6 E DOMENICA 7 GIUGNO 2026

Gli sportelli di piazza delle Cinque Lune, piazza Sonnino, piazza Santa Maria Maggiore e il PIT di via Petroselli 52 saranno aperti sabato 6 giugno dalle 8.30 alle 16.30 e domenica 7 giugno dalle 8.30 alle 12.30.