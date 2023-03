Piantato un albero a Santa Marinella in memoria di Enzo Mei • Terzo Binario News

Santa Marinella rende omaggio alla memoria di Enzo Mei, che perse la vita tragicamente mentre attraversava via Pirgus il 31 dicembre 2022.

La città questa mattina si è riunita in Piazza Civitavecchia per onorare il suo ricordo con la piantumazione di un albero di ulivo e con una targa in suo nome. Iniziativa promossa dagli Amici di Enzo Mei, con il sostegno dell’amministrazione comunale che ha preso parte alla cerimonia insieme alla Brigata paracadutisti della Folgore Anpi, seguiti da tutti coloro che nutrono per Enzo un profondo affetto.

“Siamo onorati di aver conosciuto Enzo Mei – sostiene il sindaco Pietro Tidei – perché è stato un amico, un fratello, una persona buona, brava, ben voluta da tutti, sempre educata, gentile e disponibile.

Enzo continuerà ad essere il nostro caro e vero amico di sempre, a crescere e a vivere nel cuore della sua amata città e con questo gesto la sua memoria sarà mantenuta viva nel tempo con questo simbolo di unione tra cielo e terra.

Un segno importante, di stima e di amicizia. La nostra amministrazione – ha concluso Tidei – ha voluto sostenere con orgoglio questa iniziativa lodevole e sarà nostra intenzione più avanti intitolare una via o una piccola piazzetta in nome di Enzo Mei, una persona meritevole, per bene, che ha dimostrato di saper vivere Santa Marinella con dignità, stima e profondo affetto”.