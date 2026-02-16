Pesce non tracciato sequestrato dalla Guardia Costiera capitolina • Terzo Binario News

Continua senza sosta il lavoro degli uomini della Capitaneria di porto di Roma che, anche nelle ultime settimane, hanno sottoposto a controllo numerosi esercizi commerciali, dell’hinterland romano, destinati alla vendita e somministrazione di prodotti ittici.

L’obiettivo primario delle attività di verifica è stato, come sempre, quello di garantire l’immissione sulla filiera di un prodotto tracciato, di alta qualità e che sia stato sottoposto ai previsti controlli sanitari al fine di scongiurare rischi per la salute pubblica e contestualmente salvaguardare il lavoro e l’economia degli onesti operatori del settore che seguono, invece, scrupolosamente le disposizioni imposte dalla normativa vigente.

Nel corso dei controlli sono emerse diverse difformità riconducibili principalmente alla vendita di prodotto ittico in totale assenza di documentazione attestante la tracciabilità e dunque delle informazioni minime obbligatorie a garanzia del consumatore finale quali la provenienza, le metodologie di cattura e lo stato di presentazione (fresco, allevato o decongelato).

Ulteriori approfondite verifiche hanno permesso di rilevare, altresì, grandi quantitativi di prodotto ittico scaduto, non conservato in maniera idonea ed in un solo caso anche con evidenti segni di infezioni parassitarie in corso e pertanto non più confacente agli standard minimi di salubrità, tanto da indurre i militari a richiedere l’intervento delle autorità sanitarie prima di dare esecuzione al sequestro della merce che è stata eliminata dalla filiera e destinata alla immediata distruzione.

Con l’occasione, il Comando della Guardia Costiera capitolina ritiene opportuno fornire, ai consumatori, alcuni pratici consigli da tener presente al fine di acquistare un prodotto ittico fresco e di qualità, qualora non fosse possibile affidarsi sempre ad un commerciante di fiducia: