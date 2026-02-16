Maltempo, giù le palafitte di Santa Marinella • Terzo Binario News

“Un rovinoso crollo già annunciato dalla fotografia dell’area interessata tra il Sito Scientifico di Torre Chiaruccia e gli scavi archeologici di Castrum Novum sul Lungomare Guglielmo Marconi di Santa Marinella.

La violenza degli agenti atmosferici, verificatisi da Dicembre 2025 e di questi ultimi giorni, ha accelerato il fenomeno di erosione nella sezione di costa, aggravato inoltre dal deperimento della vegetazione tipica, agave e fico d’india, il cui vigoroso apparato radicale manteneva compattezza e solidità rallentandone il disfacimento e dalla portata violenta del moto ondoso che si è abbattuta sulla punta più esposta della città di Santa Marinella amplificato nella portata proprio in concomitanza della secca rocciosa antistante, con un potere distruttivo, che ha “inghiottito” riva e costone, volto di uno dei luoghi simbolo della Città, una cartolina caratteristica.

Oltre al crollo delle palafitte del Lungomare Guglielmo Marconi, per cui sarebbe necessario un tempestivo intervento di bonifica dai materiali dispersi, quali legno, alluminio, chiodi, rovinosi blocchi di cemento armato e componenti di strutture metalliche che minano fondale e battigia, la minaccia oggi ha raggiunto il piano stradale, avendo il crollo interessato il bordo estremo del marciapiede visibilmente inclinato verso il precipizio (Coord. Google 42.0306596 ; 11.8445546).

Le Autorità competenti sono ormai chiamate ad un intervento non più derogabile. Lo scenario, dovuto alla mareggiata delle scorse notti, vede oltre sette strutture crollate, altrettante sull’orlo della distruzione. I finanziamenti Regionali sarebbero stati una funzionale risorsa per il problema.

Oggi il compito è demandato alla Commissaria Prefettizia di Santa Marinella e agli uffici di Demanio e Patrimonio, per organizzare un intervento, dal momento che, anche il marciapiede soprastante risulta compromesso con pericolo al transito, tale da ripristinare la sicurezza cittadina dell’area, vissuta in ogni periodo dell’anno, orario e condizione climatica, frequentata a qualsiasi età, sportivi e avventori del weekend”.

Marilena Curti