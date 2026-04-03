 Per Pasqua la farmacia di turno a Civitavecchia è la Calamatta • Terzo Binario News

Per Pasqua la farmacia di turno a Civitavecchia è la Calamatta

Apr 3, 2026 | Civitavecchia, Politica

farmacia calamatta civitavecchia (55)

Civitavecchia Servizi Pubblici srl comunica che la Farmacia Comunale “Calamatta”, situata in Via XVI Settembre 40/42, garantirà il servizio di apertura per il fine settimana festivo.

Nello specifico, la farmacia osserverà l’apertura per turno nelle giornate di:

  • Sabato 4 aprile 2026
  • Domenica 5 aprile 2026 (Santo Giorno di Pasqua)

Il presidio resterà a disposizione della cittadinanza per la dispensazione di farmaci e consulenze, assicurando la continuità dell’assistenza farmaceutica sul territorio anche durante le festività.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare direttamente la struttura al numero 0766 32739.