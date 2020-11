Per lo Scoponi di Tolfa si attende l'omologazione - Terzo Binario News

Effettuato il sopralluogo degli ispettori della Lega Dilettanti, risposta la prossima settimana

Il primo collaudo è stato effettuato, ora si attende la risposta. Come da programma, i delegati della Lega Nazionale Dilettanti hanno effettuato il sopralluogo al felice Scoponi, al fine di concedere la prima omologa per l’impianto appena ristrutturato. La seconda riguarderà il manto erboso e corrisponde al via libera definitivo per la disputa delle gare del campionato di Promozione.

In piazza Vittorio Veneto aspettavano entro la fine della settimana il responso che invece è slittato. Questo aspetto non desta la minima preoccupazione perché come aveva già spiegato il sindaco Luigi Landi «i lavori sono stati realizzati molto bene, per questo il benestare degli ispettori della Lega penso possa arrivare. Ci sono attesa e fiducia insieme». A rendere fiducioso il primo cittadino tolfetano, il fatto che Nello specifico, l’impianto della Pacifica è stato oggetto – oltre che di un consolidamento generale – di interventi di allargamento della superficie di gioco e delle vie di fuga, ricostruzione dei pozzetti di scarico delle acque reflue e dell’impianto di drenaggio, nuovo circuito idrico per l’irrigazione e la ricostruzione delle pendenze. Pronta anche la superficie su cui poi verrà posato il manto in erba sintetica.

Per la verità lo slittamento dell’omologazione un problema lo ha provocato: infatti sicuramente sarà inevitabile uno slittamento dei tempi. Infatti nelle mire del comune collinare, l’idea era che da domani potessero partire i lavori per la posa del tappeto di gioco in modo da arrivare all’omologazione definitiva. Danno tutto sommato limitato visto che per ora di sblocco dei campionati non si parla, anzi: la sensazione è di un fermo che verrà persino prorogato, con il Tolfa Cacio che continuerà ad allenarsi alla Cavaccia di Allumiere – senza poter effettuare sedute collettive – dunque c’è tutto il tempo per procedere con la nuova messa in opera e dare alla squadra del paese un impianto funzionale al 100% per quando si riprenderà a giocare.

Qualche numero sul nuovo Scoponi che sta per essere ultimato: lavori in corso da fine dell’estate per un impianto di ultima generazione, con la ristrutturazione per la quale sono stati stanziati circa 300 mila euro compresa la posa del nuovo manto erboso. Le misure della superficie di gioco saranno 96 metri di lunghezza per 57,60 di larghezza mentre quella complessiva sarà di 103 metri per 63,60 con erba sintetica e granulato Sbr, per il riempimento, certificato da Coni e Figc. Prevista anche la rivisitazione dell’impianto di illuminazione. Le torri faro sono già presenti ma sono stati stesi nuovi cavi per il circuito elettrico. Illuminazione che servirà per gli allenamenti invernali, che solitamente si svolgono in notturna.