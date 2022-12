Per la Filarmonica Civitavecchia concerto "Note di Natale" in Cattedrale • Terzo Binario News

Si è tenuto domenica scorsa in Cattedrale il concerto Note di Natale del Coro della Filarmonica di Civitavecchia diretto dal M° Riccardo Schioppa, con la partecipazione del giovanissimo pianista Riccardo Ciurlanti , a favore della raccolta fondi per Telethon, in contemporanea nazionale con altri eventi.

Il pubblico numerosissimo ha applaudito anche il Coro Laeti Cantores di Roma, diretto dal M° Angelo Gubbini, ospite della serata.

Il maestro Riccardo Schioppa

La Filarmonica di Civitavecchia è stata ancora impegnata venerdì 16 dicembre alle ore 19 presso il Teatro Traiano per i festeggiamenti in occasione del trentennale della Fondazione Cariciv, grazie alla quale la Filarmonica di Civitavecchia ha organizzato per più di 10 anni i consueti concerti di Natale e Pasqua per coro ed Orchestra Sinfonica.