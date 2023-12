Pd Ladispoli e Giovani Dem sul Capodanno: "Si esibiscano giovani locali" • Terzo Binario News

“Dal momento che Emis Killa non si esibirà più nella festa di Capodanno, la scaletta in programma ha subito inevitabilmente una variazione.

I Giovani Democratici Tirreno e il Partito Democratico di Ladispoli chiedono che venga presa in considerazione la possibilità di inserire band o artisti della nostra città.

Questo sarebbe motivo di orgoglio per gli artisti ladispolani che ogni giorno coltivavano la passione per la musica e si sposerebbe appieno con la ratio della festa: un evento a Ladispoli per gli abitanti di Ladispoli”.

Giovani Democratici Tirreno e Partito Democratico Ladispoli