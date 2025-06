Parte l'era della Roma di Gasperini: su chi punterà? • Terzo Binario News

La Roma per il prossimo campionato è pronta a una rivoluzione tecnico tattica. Con l’arrivo dell’allenatore Gian Piero Gasperini, il ritorno di Frederic Massara nelle vesti di direttore sportivo e con Claudio Ranieri supervisore, intende effettuare almeno sei acquisti per costruire una squadra competitiva anche per la Champions League.

Come sarà la Roma del nuovo trio tecnico?

Gasperini, Ranieri e Massara, sono stati scelti dai Friedkin per dare linfa a una squadra in cerca di una nuova filosofia di gioco. Perfezione, competenza, abilità ed esperienza sul mercato saranno fondamentali per creare un nuovo progetto vincente.

L’ex allenatore dell’Atalanta si sta muovendo di persona per imporre almeno sei acquisti in grado di rendere l’organico più competitivo e su misura per le sue idee di gioco. Il tecnico nativo di Grugliasco ha infatti chiesto giocatori adatti per il suo modulo 3-4-2-1 che a Bergamo ha reso al massimo sia in Italia che in Europa.

Gasperini in particolare punta ad ottenere un difensore centrale, due esterni per garantire forza e profondità sulle fasce, un centrocampista vecchio a cui affidare la regia e due attaccanti di alta qualità da affiancare all’ucraino Artem Dovbyk.

Per la fase difensiva il nuovo coach giallorosso ha chiesto il colombiano Janer Lucumí del Bologna e come alternativa il francese classe 2003 Ismaël Doukouré, in forza allo Strasburgo. Quest’ultimo è attualmente impegnato agli europei U21 ed è un calciatore che vanta una grande fisicità e un buon piede, quindi caratteristiche che soddisfano in pieno il credo calcistico di Gasperini. Per quanto riguarda invece le due fasce laterali, il nuovo allenatore giallorosso per quella destra ha chiesto Wesley del Flamengo ossia un terzino brasiliano classe 2003, e che ritiene perfetto per il suo modulo di gioco in quanto garantisce tanta dinamicità. Per la sinistra invece il nome caldo è quello di Arnar Haraldsson, islandese di 21 anni, autore anche di otto reti nell’ultima stagione di Ligue 1, che lo hanno incoronato una delle rivelazioni del massimo campionato francese.

Con un mercato così attivo e una progettualità definita, non sorprende che tra gli appassionati e gli analisti di pronostici vincenti ci sia grande attesa per valutare le prospettive della nuova Roma. Una curiosità più che legittima visto l’ingaggio di un tecnico così importante in Italia come Gasperini.

Il centrocampo e l’attacco chiesto da Giampiero Gasperini