Parta domani la stagione della Civitavecchia Futsal - Terzo Binario News

Trasferta a Tormarancia, Cerrotta al 20esimo campionato consecutivo

Inizia domani la stagione 21-22 del calcio a 5 che vede la Civitavecchia Futsal impegnata nel girone B di C1. La prima sfida per i nerazzurri è in trasferta, al polivalente Fiorini sulla Cristoforo Colombo a Roma. Avversario dalle 15 l’Atletico Tormarancia, quintetto ripescato nella massima categoria regionale.

Fra le fila nerazzurre c’è chi è alla ventesima stagione di calcio a 5. Si tratta di Davide Cerrotta, 41 anni all’anagrafe, una delle colonne portanti della formazione di Simone Tangini insieme al portiere Danilo Boriello e Fabrizio Fattori, già punti riferimento della Futsal Academy e quarantenni a loro volta. Il talentuoso mancino non è affatto stanco dell’ennesima stagione che va a iniziare perché la passione e il divertimento lo smuovono ancora. «Sono otto anni che mi riprometto di smettere – confessa il pentacalciatore – ma non ci riesco. Lo spogliatoio, l’adrenalina della gara e il mettersi in gioco sono tentazioni irresistibili. Certo sono consapevole che non è come 20 anni fa, tuttavia la motivazione mi trascina. Il calcio a 5 è la mia valvola di sfogo dalla quotidianità>.

Il senso della sfida, del confronto: molle che danno a Cerrotta quell’abbrivio per scendere in campo: «Sì perché bisogna anche essere consapevoli della propria condizione. La C1 è di un livello basso – scherza – il che mi permettere di essere ancora competitivo. Andando sull’attualità, credo che la Civitavecchia Futsal possa essere una sorpresa del campionato, ma guai a montarsi la testa. In primis dobbiamo evitare i play-out e per riuscirci dobbiamo e possiamo fare bene vivendo alla giornata. In questo senso Tangini è una garanzia: non fa sconti a nessuno, chi sta meglio gioca, chi si allena meglio gioca, chi non di risparmia gioca. Non bada a nomi o curriculum>.

Infine il futuro: «Probabilmente allenerò, una svolta smesso. Non ambisco però alla prima squadra, vorrei iniziare con i ragazzi ma senza mentire a me stesso. Cioè quando sarà pronto mentalmente a questo nuovo impegno>, la conclusione di Davide Cerrotta.

Il tecnico Simone Tangini deve fare i conti con un paio di assenze importanti come quelle di Matteo Tiberi, per uno stiramento, e l’under Daniele Lipparelli, impegnato al lavoro. «Ho una possibilità di scelta notevole – sottolinea l’allenatore – pertanto non ci saranno problemi a sostituirli. Nonostante ciò, mi dispiace molto per coloro che non potranno andare in lista, è il rischio che si corre un una rosa ampia. Il Tormarancia? Ho saputo che sono un quintetto giovane, rinforzato da elementi di serie B. si tratta di un confronto salvezza, che giocheremo su una superficie di parquet alla quale non siamo abituati>.

Per quanto attiene la Coppa Italia si giocherà il 5 ottobre alle 21 in gara secca al Lottatori. Avversario sarà l’Aranova.