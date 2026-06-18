Panchina formata da 70 chili di tappi di plastica donata alla Casa di Comunità di Civitavecchia • Terzo Binario News

Oltre 70 chili di tappi di plastica raccolti dal Rotary Club Civitavecchia sono stati trasformati in una panchina grazie alla collaborazione con AICS e con il suo responsabile nazionale ambiente Andrea Nesi.

La panchina è stata donata alla Casa di Comunità di Viale Lazio nell’ambito di un progetto realizzato con il contributo della Fondazione Cariciv e grazie alla collaborazione della Asl Roma 4.

«Questo progetto mira a sensibilizzare la nostra comunità sul tema del riciclo e, più in generale, della tutela dell’ambiente. Ringrazio il direttore generale della Asl Roma 4, Rosaria Marino, che ha dimostrato una grande apertura verso il terzo settore e le associazioni come la nostra, favorendo la nascita di sinergie importanti come quella che celebriamo oggi», ha dichiarato il presidente del Rotary Club Civitavecchia, Luca Grossi.

«Ci siamo conosciuti durante la giornata One Health organizzata lo scorso ottobre dalla Asl Roma 4 e da quell’incontro è nato questo progetto, che ha coinvolto nella raccolta dei tappi di plastica centinaia di persone e tantissimi bambini. I tappi sono stati poi lavorati dai nostri tecnici e trasformati in una panchina estremamente solida che oggi trova posto presso una struttura della Asl», ha spiegato Andrea Nesi.

Soddisfazione è stata espressa anche dalla Fondazione Cariciv. «Contribuire e finanziare iniziative come questa ci gratifica perché consente di raggiungere molteplici obiettivi, dall’ambiente al sociale fino al decoro urbano, attraverso collaborazioni che fanno ben sperare per future progettualità condivise», hanno dichiarato i dirigenti Gaetano Starace e Gabriella Sarracco.

«La dottoressa Marino crede fortemente nei progetti di sensibilizzazione che abbiamo continuato a promuovere e diffondere su tutto il territorio grazie alla collaborazione con Comuni e associazioni, tra cui il Rotary», ha affermato Valentina Iannucci della Asl Roma 4.

A concludere l’evento è stato nuovamente il presidente del Rotary Club Civitavecchia: «Ci piace pensare che i tappi raccolti dai ragazzi delle scuole in questi mesi, trasformati oggi in una panchina, possano accogliere gli adulti e allo stesso tempo sensibilizzarli sui temi della sostenibilità ambientale».