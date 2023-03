Otto marzo, al Museo di Civitavecchia ingresso gratuito a tutte le donne e visite guidate "al femminile" • Terzo Binario News

Mercoledì 8 marzo 2023, in occasione della Giornata internazionale della donna, l’ingresso al Museo Archeologico Nazionale di Civitavecchia sarà gratuito per tutte le donne.

Per sensibilizzare i visitatori e il pubblico sull’importanza culturale della Giornata, il museo, inoltre, dedicherà il fine settimana a un viaggio tutto al femminile.

Dal venerdì alla domenica delle visite guidate gratuite (previo pagamento del biglietto d’ingresso) vi accompagneranno alla scoperta del ruolo della donna nell’antichità.

I riflettori verranno puntati sulle grandi protagoniste del mondo etrusco e romano, delle quali il museo custodisce la memoria. Racconteremo della pudica Afrodite e della coraggiosa Athena; scopriremo le abitudini delle matrone romane e delle “maliziose” etrusche.

Attraversando le sale del museo, tra statue, ritratti e reperti archeologici conosceremo gli spazi di libertà che queste donne riuscivano a ritagliarsi per emanciparsi dal controllo maschile.

Visite guidate “Il mondo femminile nell’antichità” venerdì 10: partenze alle 10 e alle 12 sabato 11: partenze alle 15 e alle 17 domenica 12: partenze alle 10 e alle 12

Vi aspettiamo!

Le visite e le attività, a cura del nostro personale, sono comprese nel costo del biglietto d’ingresso (intero 3 euro, ridotto 2 euro, gratuito fino a 18 anni)

Prenotazione consigliata 0766 23604 | drm-laz.mucivitavecchia@cultura.gov.it

Pubblicato domenica, 5 Marzo 2023 @ 17:59:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA