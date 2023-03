Otto marzo, la Fidapa Civitavecchia propone "Intervista con Donne fantastiche" • Terzo Binario News

Per la Giornata Internazionale dei diritti delle Donne , la Sezione FIDAPA BPW Italy di Civitavecchia propone una serata di grande musica, parole, poesie e immagini cinematografiche con la rappresentazione “Intervista con Donne fantastiche ”.

Scritto a quattro mani da Gino Saladini ed Anthony Caruana e accompagnati dalla “Crime Jazz Band”, l’imperdibile spettacolo di teatro-canzone saprà incantare il pubblico anche per la sua originalità.

I protagonisti intervisteranno Donne “fantastiche” ognuna caratterizzata da una spiccata personalità e che hanno lasciato un segno nel mondo.

“Per la FIDAPA la data dell’8 marzo vuole essere soprattutto una giornata di riflessione e di stimolo per guardare insieme ad un futuro di equità, di solidarietà e di pace. – sostiene la Presidente Maria Cristina Ciaffi – Ma può essere anche un momento di festa. Per questo motivo abbiamo voluto proporre uno spettacolo brillante e originale che sono sicura emozionerà il pubblico”.

Prima della performance avrà luogo la consegna del “Premio Donna 2023”. Un importante appuntamento della Sezione di Civitavecchia che torna dopo qualche anno.

L’iniziativa è per martedì 7 marzo alle ore 21,00 presso il Teatro Nuovo Sala Gassman – Largo Italo Stegher n. 2 Civitavecchia.

Info al 3281224154 – Orario botteghino dal lunedì al venerdì dalle 17,00 alle 20,00.