Ostia: ragazzo accoltellato in via della Paranzella - Terzo Binario News

Accoltellato a Ostia. Nella mattinata di domenica, i Carabinieri sono intervenuti presso un condominio popolare di via della Paranzella dove era stata segnalata una violenta lite. Giunti sul posto i militari hanno individuato un giovane coperto di sangue che stava tentando di allontanarsi; bloccato immediatamente, i militari hanno accertato che il ferito, un 19enne con precedenti, era stato assalito – per non meglio precisati motivi – da un’altra persona armata di un coltello, procurandogli numerose ferite da taglio si tutto il corpo.

Affidata la vittima alle cure dei sanitari, i Carabinieri in poco tempo sono riusciti a risalire all’autore, un 18enne di origine cilena, trovato nella sua abitazione, poco distante, con ancora in mano il manico di un coltello sporco di sangue (la lama era stata persa sul luogo dell’aggressione).

Il malfattore, che presentava segni di colluttazione e macchie di sangue sui vestiti, evidentemente non aveva fatto in tempo a ripulirsi e sbarazzarsi dell’arma. L’uomo è stato subito arrestato ed associato presso la casa circondariale Regina Coeli di Roma, mentre il manico del coltello e la relativa lama, successivamente rinvenuta sul luogo dell’aggressione, sono stati sequestrati.