Oriolo Romano, inaugurazione della Biennale di Viterbo Arte Contemporanea • Terzo Binario News

Sabato 30 luglio dalle 18,30 performance, suoni e danze. L’esposizione in sette comuni della provincia durerà fino a ottobre

Ambiente ed Etica. Paul Crutzen, chimico olandese premio Nobel nel ’95, è stato uno dei massimi esperti di chimica dell’atmosfera. Nel 2020 ha coniato il termine “Antropocene” per definire la prima era geologica nella quale le attività umane sono state in grado di influenzare l’atmosfera e alterare il suo equilibrio.

L’Antropocene sarebbe quindi la nuova fase nella storia del pianeta Terra, in cui l’umanità si è imposta come un’influenza decisiva sull’ecologia globale, interferendo con i suoi sistemi fondamentali, alterando e modificando la natura e l’ambiente vitale.



Focus e ricerca sull’importante tema di ambiente ed etica viene espresso dagli artisti presenti con le loro opere nella sede Biennale di Oriolo Romano, dove l’attenzione per l’ambiente e gli eco sistemi sono priorità per l’Amministrazione Comunale, non solo riqualificando ma mantenendo viva l’importanza che gli alberi e l’eco-sistema hanno per la vita dell’uomo, come nel caso del Parco di Villa Altieri, della Via delle Olmate e della faggeta.



Oriolo Romano inaugurazione esposizione il 30 luglio h 18:30, fino al 30 ottobre 2022,

– Parco di Villa Altieri, ambiente, che oltre alla sua dimensione ecologica e naturale, può essere inteso anche come contesto formale, storico e sociale, con opere “site specific” di: Le 4Lune (Martina Buzio, Deborah Ciolli, Robbie Mazzaro, Paola Ramondini), Jan Incoronato, Francesca Saccani – che installerà a settembre -, Lorenzo Zanetti Polzi e, nella Casina di caccia, performance di Valerio Volpato, a cura di Laura Lucibello.

– Via delle Olmate, saranno presenti le grandi tele di : Mathias Bechly, Marisa Bellini, Daniela Cleo, Laura Grispigni, Anna Kusser, Eloise Weddigen, Françoise M. Weddigen, Carola Wlderk, Orlando Vogel, Camilla Zanini, Anita e Matilde Zanini.

A conclusione della serata inaugurata, si suonerà e ballerà in Piazza Umberto I, 30 luglio alle ore 21:30, con“Angeli & Demian” in concerto.

Fortemente voluto da Laura Lucibello, presidente e fondatrice, la Biennale 2022 si avvale, per la prima volta, di un comitato scientifico composto da membri che da anni ricoprono ruoli primari nell’ambito delle arti contemporanee a livello internazionale: Antonio Arévalo – critico e curatore promotore della cultura del Sudamerica in Europa, Gian Maria Cervo – regista drammaturgo responsabile Quartieri dell’Arte Festival internazionale di Teatro di Viterbo, Antonietta Grandesso – responsabile cultura Spazio Thetis Arsenale Nord Venezia, Velia Littera – curatrice e responsabile Galleria Pavart di Roma, Pino Mascia – artista, docente e direttore artistico accademia di Belle Arti di Urbino.

Sette i Comuni coinvolti: Viterbo, Celleno Borgo Fantasma, Graffignano, Oriolo Romano, Sipicciano, Tuscania, Vitorchiano; oltre 12 le sedi espositive.

Il fitto programma prosegue fino a dicembre con numerosi eventi nei comuni di:

Blera, Palazzo Lattanzi, 26/29 agosto 2022, “ARTISTI A PALAZZO”, in occasione della Festa di Sant’Ermete

Graffignano, Castello Baglioni Santacroce

– 28 agosto 2022

“L’ARTE DELLE BATTAGLIE IN ARTE”, finissage mostra personale di Ruslan Ivanytskyy a cura di Laura Lucibello.

– 10 settembre 2022, “LA GUERRA DEI TEATRI” a cura di Gian Maria Cervo (necessaria prenotazione).

– 2/27 settembre 2022

“ACQUE SACRE”, mostra personale di Donatella Vici.

– 1/30 ottobre 2022

“CERAMICA, IMPRONTA ETICA”, mostra internazionale di ceramica contemporanea d’autore

Viterbo

– 26 agosto-30 ottobre 2022 Santuario di Santa Rosa, in ricordo dell’artista Roberto Bassetto con alcune sue installazioni a cura di Elena Bocci, per gentile concessione della famiglia.

– 11 settembre-14 ottobre 2022 Orto Botanico, OSMOSI Risonanze d’arte contemporanea, 2a edizione, evento a cura di Ignorarte.

– 15-30 ottobre 2022, Museo del Colle del Duomo, “SANKTA” mostra d’arte contemporanea spirituale e sacra a cura di Velia Littera.

– 20 novembre -10 dicembre 2022 Santuario di Santa Rosa, “PERCORSI DELL’ANIMA” mostra bi-personale degli Artisti Kunga Sonam e Marco Ricchi a cura di Laura Lucibello.

Qualificanti anche gli eventi partecipativi della Biennale, tra i più significativi :

1° New European Bauhaus Festival (https://new-european-bauhaus-festival.eu/) dal 9 al 12 giugno 2022;

Arti Vi.Ve. un ponte fra Viterbo e Venezia – Biennali a confronto Spazio San Vidal a Venezia dal 15 al 25 settembre 2022;

Festival internazionale dell’acqua, Torino 21/23 settembre 2022, presso Centro Congressi Lingotto.

La programmazione completa sarà consultabile online:

https://www.facebook.com/biennaleviterbo