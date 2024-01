Open day vaccinale a Ladispoli sabato e domenica • Terzo Binario News

Non serve prenotazione per l’anti Covid, si terrà per i maggiorenni presso Casa della Salute dalle 9 alle 18 e nella Asl Roma 4 anche presso la Casa della Comunità di Fiano Romano

Sabato 20 gennaio e domenica 21 gennaio sono in programma due nuove giornate di open day della Regione Lazio per la vaccinazione anti-Covid.

Tutte le persone dai 18 anni in sù potranno accedere liberamente e senza prenotazione alla vaccinazione presso le strutture delle Aziende sanitarie, ospedaliere e degli Istituti presenti sul territorio regionale che aderiscono all’iniziativa.

Di seguito i centri vaccinali che garantiranno il servizio nelle date del 20 e 21 gennaio:

• Asl Roma 1, Circonvallazione Nomentana 498, dalle 8 alle 13:30 di domenica 21 gennaio;

• Asl Roma 2, Casa della salute Santa Caterina delle Rose, via Nicolò Forteguerri, dalle 8:30 alle 17:30 di sabato 20 gennaio e domenica 21 gennaio;

• Asl Roma 3, Casa della Salute del Lungomare Toscanelli, Ostia, dalle 8 alle 14 di sabato 20 gennaio e Centro vaccinale via Portuense 571, dalle 8 alle 14 di domenica 21 gennaio;

• Asl Roma 4, Casa della salute Ladispoli, via Aurelia Km 41.5, dalle 9 alle 18 di sabato 20 gennaio e Casa della comunità Fiano Romano via del Capocroce, dalle 9 alle 18 di domenica 21 gennaio;

• Asl Roma 5, Guidonia Distretto Sanitario via dei Castagni, dalle 8:30 alle 13:30 di sabato 20 gennaio e Colleferro Distretto sanitario via degli esplosivi, dalle 8:30 alle 13:30 di sabato 20 gennaio;

• Asl Roma 6, Polo Ospedaliero Genzano, dalle 8 alle 14 di sabato 20 e domenica 21 gennaio;

• Asl Frosinone, Centro vaccinale Alatri Loc. Chiappitto, dalle ore 8:30 alle 13:30 di sabato 20 gennaio, Centro vaccinale Sora, via Piemonte, dalle ore 8:30 alle 13:30 di sabato 20 gennaio, Centro vaccinale Isola Liri, via Selva, dalle 8:30 alle 13:30 di sabato 20 gennaio, Centro Vaccinale Atina, via Colle Melfa, dalle 8:30 alle 13:30 di domenica 21 gennaio, Centro Vaccinale Cassino, via degli Eroi, dalle 8:30 alle 13:30 di domenica 21 gennaio;

• Asl Latina, Ospedale S.M. Goretti, dalle 8:30 alle 13:30 di sabato 20 gennaio e domenica 21 gennaio;

• Asl Rieti, Distretto vaccinale via delle Ortensie, dalle 9 alle 18 di domenica 21 gennaio, Distretto 2 Poggio Mirteto, via Finocchieto, dalle 9 alle 18 di sabato gennaio;

• Asl Viterbo, Cittadella della salute, via Enrico Fermi 15 dalle 9 alle 14 di sabato 20 gennaio (prenotazione telefonica dalle 9 alla 14 ai numeri: 0761/237020-21-22);

• INMI L.Spallanzani, via Portuense 292, dalle 8:30 alle 14:30 di sabato 20 gennaio e domenica 21 gennaio;

• Istituti Fisioterapici Ospitalieri – IFO, via Fermo Ognibene 23, dalle 8 alle 20 di sabato 20 gennaio e domenica 21 gennaio;

• Policlinico Umberto I, dalle 8 alle 18 di sabato 20 gennaio e domenica 21 gennaio;

• Policlinico Tor Vergata, dalle 8 alle 14 di domenica 21 gennaio;

• San Camillo Forlanini, dalle 8 alle 20 di sabato 20 gennaio e domenica 21 gennaio;

• AOU S. Andrea via di Grottarossa, dalle 8 alle 14 di sabato 20 gennaio e domenica 21 gennaio;

• San Giovanni Addolorata, Centro prelievi via San Giovanni in Laterano 155, dalle 15 alle 20 di sabato 20 e dalle 8 alle 14 di domenica 21.

Il calendario degli appuntamenti è in aggiornamento e si consiglia di consultare il sito salutelazio.it e quello delle Aziende sanitarie di appartenenza per maggiori informazioni.