Offerte di lavoro all’aeroporto di Fiumicino, si cercano 75 addetti aeroportuali • Terzo Binario News

Aperte le ricerche per 75 figure tra Addetto di Scalo Aeroportuale, Agente di Rampa, Addetto/a carico e scarico bagagli

iziwork, agenzia per il lavoro, è alla ricerca di 75 addetti aeroportuali da inserire presso l’aeroporto di Roma Fiumicino.

Nel dettaglio, la ricerca è attiva per le seguenti mansioni:

Addetti di scalo aeroportuale a cui verrà richiesto di svolgere attentamente le operazioni di check-in passeggeri e bagagli, garantire il transito dei passeggeri, occuparsi delle attività previste per l’imbarco dei passeggeri, svolgere le attività previste per la gestione dei bagagli smarriti.

a cui verrà richiesto di svolgere attentamente le operazioni di check-in passeggeri e bagagli, garantire il transito dei passeggeri, occuparsi delle attività previste per l’imbarco dei passeggeri, svolgere le attività previste per la gestione dei bagagli smarriti. Agenti di Rampa che si occuperanno di coordinare lo scarico e il carico dei bagagli, assicurare una corretta distribuzione del carico atteso in fase operativa, controllare la fase di approntamento del volo e intervenire tempestivamente in caso di variazioni o aggiunte al carico previsto per il volo.

che si occuperanno di coordinare lo scarico e il carico dei bagagli, assicurare una corretta distribuzione del carico atteso in fase operativa, controllare la fase di approntamento del volo e intervenire tempestivamente in caso di variazioni o aggiunte al carico previsto per il volo. Addetti carico e scarico bagagli a cui verrà richiesto di gestire operazioni di scarico e carico dei bagagli e delle merci e operazioni di movimentazione e allestimento carrelli.

Si offre iniziale contratto in somministrazione part-time 30h settimanali con possibilità di supplementari. Per sottoporre la propria candidatura è possibile inviare una e-mail all’indirizzo candidatureserviziaeroportuali@iziwork.com

Informazioni su iziwork

iziwork, fondata in Francia nel 2018, fa il suo ingresso nel 2020 in Italia, con l’apertura degli uffici a Milano. Nel 2023 entra ufficialmente nel gruppo Proman, leader francese nel mercato del lavoro temporaneo e delle risorse umane. In tre anni di attività in Italia, iziwork ha raggiunto più di un milione di lavoratori iscritti sulla propria piattaforma e oltre 1.200 aziende clienti all’attivo. La copertura territoriale è garantita dai 9 hub regionali, oltre all’headquarter a Milano.