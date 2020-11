Occupazione a Santa Marinella, Fantozzi (FdI): "Ci dissociamo dal gesto, amministrazione menefreghista nel sociale" - Terzo Binario News

Riceviamo e pubblichiamo

L’occupazione attuata dal comitato cittadino “emergenza abitativa” di questa mattina è sicuramente un’azione estrema causata dalla disperazione che ormai da mesi è stata palesata all’amministrazione.

Un’Amministrazione comunale assente in tutto e menefreghista soprattutto nel sociale : il ritardo con cui è stato concesso il bonus affitto ne è l’ennesima dimostrazione. Pur comprendendo la necessità di queste persone, non possiamo che dissociarci da questo gesto né essere solidali con chi compie azioni illegali.

Contestiamo infatti i principi dell’esproprio proletario, ideologia comunista molto lontana dalla nostra visione la quale rivendica il diritto al rispetto della proprietà altrui. L’amministrazione deve finire di promettere cose che non può mantenere e dare finalmente risposte concrete a necessità primarie come la casa per evitare ulteriori gesti estremi.

Fratelli d’Italia Santa Marinella

Coordinatrice Ilaria Fantozzi