Nuoto Master, la D'Amico e Valiserra nelle classifiche Master italiane ed internazionali - Terzo Binario News

Nonostante una stagione di fermo, i nuotatori Master di Civitavecchia hanno continuato a tenersi in forma. La chiusura totale degli impianti non ha certo aiutato, tanto che le competizioni sono state scarse.

Tuttavia, ai due esponenti della Società Nuotatori Civitavecchiesi è bastato per ottenere nuovamente il biglietto d’ingresso nelle classifiche dei Top Ten 2020 della Fina, ovvero i migliori dieci tempi a livello mondiale, per categorie gare del settore Master. Nelle gare in vasca corta, Michela D’Amico conquista un dignitosissimo nono posto nei 1500 mentre Maurizio Valiserra porta a casa due splendidi terzi posti sulla distanza degli 800 e dei 1500.

<In campo nazionale – fanno sapere dal sodalizio – intanto vengono stilate le classifiche dei migliori dieci tempi relativi alla stagione stagione e riecco nuovamente Michela e Maurizio. In vasca corta infatti Michela si è piazzata al decimo posto con i 200 stile libero, al quinto negli 800 stile e al terzo nei 1500, mentre Maurizio è terzo sia nei 200che negli 800 stile e secondo nei 1500. L’ondina in vasca lunga inoltre ha fatto registrare il tempo che le è valso come secondo piazzamento d’Italia negli 800 stile”.

<Sono atleti non sono nuovi a questi risultati – spiega il tecnico Marcello Jacopucci – basti pensare che il tritone in campo nazionale, nelle classifiche generali degli ultimi 20 anni, detiene l’ottavo miglior tempo nei 400 e il decimo nei 1500 in corta mentre Michela il settimo nei 1500 sempre in corta. Stiamo lavorando e nonostante le difficoltà e le incertezze del momento, continuiamo a perseguire una preparazione adeguata, per la quale come tecnico e per conto del presidente Federica Feoli non posso che ringraziare la Cosersport che continua a sostenere ed aiutare i nostri atleti”.