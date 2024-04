Niente acqua a Ladispoli, Moretti: «Problemi gravi di fornitura, manutenzione, allacci e servizi» • Terzo Binario News

“Nonostante la grande disponibilità e la continua interazione che i tecnici comunali stanno cercando con il nuovo gestore del servizio idrico ancora oggi si rilevano gravi problemi nella continuità della fornitura idrica, nella manutenzione degli impianti, nella realizzazione di nuovi allacci e nell’erogazione dei servizi amministrativi”.

Con queste parole il consigliere delegato alle risorse idriche, Filippo Moretti, ha reso noto che una ulteriore missiva, a firma del Sindaco, è stata inviata ad Acea per segnalare le criticità del servizio idrico di Ladispoli e trasmessa la mozione sulla non potabilità dell’acqua nei quartiere Monteroni e Olmetto, votata all’unanimità dal Consiglio comunale e presentata dal gruppo consiliare “Pd-La forza della comunità”.

“Sono mesi – ha proseguito Moretti – che da una parte stiamo sollecitando il gestore idrico ad intervenire sollecitamente e dall’altra stiamo proponendo delle soluzioni alle problematiche, ma finora abbiamo avuto ben pochi riscontri e i cittadini sono sempre più esasperati.

Tutti gli interventi che abbiamo ripetutamente proposto su Pozzo Statua per risolvere i problemi di potabilità della zona Olmetto-Monteroni sono caduti nel vuoto. Le importanti criticità che stiamo riscontrando generano grandissimi disservizi a carico dei cittadini, prima fra tutto l’incertezza sugli interventi di manutenzione sulle condotte idriche e in particolare per le rotture. Siamo anche in apprensione per la fornitura idrica durante l’estate visto il prevedibile forte incremento della popolazione, per questo abbiamo sollecitato nuovamente il gestore ad adottare le misure opportune per potenziare la portata.

Visto anche l’aumentato costo del servizio i cittadini di Ladispoli aspettano delle risposte concrete, Acea deve garantire tempi certi ed interventi risolutivi”.