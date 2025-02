Niente acqua a Civitavecchia, autobotte a San Liborio • Terzo Binario News

A causa delle avverse condizioni meteo, da ieri sono in corso alcuni interventi da parte di ACEA Ato2 presso l’impianto di Poggio Capriolo, i quali hanno comportato l’interruzione del flusso idrico in alcune zone del quartiere San Liborio.

L’azienda ha comunicato che questi interventi termineranno presumibilmente nel tardo pomeriggio di oggi.

Per limitare i disagi ai cittadini, è stato predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotte che resterà in stazionamento in Via dell’Orto di Santa Maria, angolo Via Antica di San Liborio fino a cessate esigenze.

Per i casi di effettiva e improrogabile necessità o per informazioni è possibile contattare il numero verde 800.130.335.