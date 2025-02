Visite guidate gratuite e degustazioni di prodotti del territorio al Castello di Ceri • Terzo Binario News

Il Vicesindaco Riccardo Ferri: “Iniziativa estremamente importante per valorizzare il nostro territorio”

“Una domenica che ci condurrà a spasso nel tempo, un trionfo di sapori del territorio all’interno della cornice unica, suggestiva e meravigliosa del Castello di Ceri. Una giornata speciale, resa possibile grazie al Progetto di Rete Visit Borghi Etruschi, un progetto ambizioso che mira a valorizzare il ricco patrimonio storico, culturale e ambientale di 14 comuni del Lazio, riuniti sotto il nome di Etruria Meridionale, tra cui la nostra Cerveteri. Appuntamento a partire dalle ore 11:00, proprio al Castello di Ceri, con una tappa imperdibile del Road Tour di 30km di gusto che ci delizierà con i propri prodotti”. A dichiararlo è Riccardo Ferri, Vicesindaco e Assessore alle Politiche Agricole del Comune di Cerveteri.

Programma che si divide tra il mattino e il pomeriggio. Alle ore 11:00, visita guidata gratuita su prenotazione e degustazioni dei prodotti tipici, mentre alle ore 15:00 visita gratuita del giardino e del Castello di Ceri. Per informazioni e prenotazioni, inviare un whatsapp al 3401181261.

“Un’iniziativa di promozione e valorizzazione del territorio estremamente importante che siamo onorati tocchi anche un sito di pregio per la nostra città come il Castello di Ceri – ha dichiarato l’Assessore alle Politiche Agricole e Vicesindaco del Comune di Cerveteri Riccardo Ferri – un’iniziativa organizzata dalle Reti di Imprese tra Attività Economiche, Le Strade del Commercio del Lazio, ovviamente la Regione Lazio, Visit Borghi Etruschi e la partecipazione di 30km di Gusto, una realtà già ampiamente conosciuta e apprezzata nel nostro comprensorio. L’invito, è quello di scegliere il Borgo di Ceri e questa iniziativa per trascorrere una domenica diversa, all’insegna della scoperta del territorio e dei suoi sapori”.