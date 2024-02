Neonata morta dopo il parto a Roma: quattro indagati • Terzo Binario News

Si tratterebbe del personale che si è occupato della mamma della piccola, una ragazza di 29 anni che il 15 febbraio alle 6,30 ha dato alla luce la bimba, morta dopo qualche vagito. Dopo la denuncia dei genitori, i pm capitolini hanno aperto un fascicolo di indagine e venerdì prossimo verrà conferito l’incarico per l’autopsia.

Esami che potrebbero svolgersi già il giorno dopo e che potrebbero fare chiarezza su quanto accaduto – dice l’avvocato Andrea Calderoni. La ventinovenne era entrata in ospedale la mattina del 14 febbraio, verso le 10,30, aveva effettuato i monitoraggi di routine: la piccola stava bene, pesava cica tra chili. Anche le condizioni della mamma erano nella norma. Nella notte però – spiega l’avvocata Stefania Rondini – le condizioni di salute sono precipitate.

Stava malissimo aggiunge, aveva dolori lancinanti e si è sentita abbandonata. Ad aiutarla sono stati il compagno e l’altra partoriente con cui condivideva la stanza. Più volte è stata chiamata l’infermiera senza però ricevere risposta. Solo verso le 5,30 quando sono arrivati i medici per il nuovo turno, la donna è stata portata d’urgenza in sala parto. Servirà fare chiarezza continuano i legali, su quelle 4 ore di buco temporale.

Cosa è successo alle 5,30 e perchè nessuno è intervenuto prima? Lotteremo fino in fondo per l’accertamento dei fatti e delle eventuali responsabilità, per i genitori e per la piccola la cui vita si è spenta subito senza apparente motivo, hanno detto gli avvocati.