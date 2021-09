Nel Lazio 372 positivi con 12 decessi, a Roma 184 contagi - Terzo Binario News

D’Amato: Oggi nel Lazio su 11123 tamponi molecolari e 13740 tamponi antigenici per un totale di 24863 tamponi, si registrano 372 nuovi casi positivi (+81).

Sono 12 i decessi (+8) *compresi recuperi*, 403 i ricoverati (-18), 53 le terapie intensive (+2) e 267 i guariti.

Il rapporto tra positivi e tamponi è a 1,4%. I casi a Roma città sono a quota 184.*

Dose addizionale: on line pagina prenotazione dose addizionale solo per le categorie elencate Circolare del Ministero della salute-Direzione generale prevenzione del 14/09/2021.

Queste categorie possono usufruire sia della chiamata attiva nelle strutture dove sono in carico, sia della prenotazione. Tutte le info sul portale salutelazio.it.*

Campagna vaccinale: nel Lazio eseguite oltre 8,1 milioni somministrazioni, pari a oltre l’81% della popolazione over 12 in doppia dose. Attive le somministrazioni anche nelle farmacie con vaccino Moderna.* Open Day Colf/Badanti: in tutte le Asl del territorio regionale.

Oggi pomeriggio e domenica Open Day dedicati all’hub La Vela PTV, Nuvola e Stazione Termini. Basta presentarsi con la tessera sanitaria.

* Asl Roma 1: 70 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 6 decessi.* Asl Roma 2: 85 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 3 decessi.* Asl Roma 3: 29 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.* Asl Roma 4: 16 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.* Asl Roma 5: 7 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.* Asl Roma 6: 56 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.***Nelle province si registrano 109 nuovi casi:* Asl di Frosinone: si registrano 16 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.* Asl di Latina: si registrano 76 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.* Asl di Rieti: si registrano 6 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.* Asl di Viterbo: si registrano 11 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.