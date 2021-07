Nel fine settimana Tarquinia sale sui foil - Terzo Binario News

Il foil è ormai una disciplina surfistica sempre più diffusa e praticata in Italia e in tutto il mondo e ora è possibile impararne le tecniche anche a Tarquinia. Questo è possibile grazie alla Pierschool, la scuola di surf, windsurf e kitesurf nata nel 2016 dal sogno e dall’idea dei fratelli Pierfrancesco ed Edoardo Biaggi, grandi amanti di questo sport fin da piccoli.



Sabato 3 e domenica 4 luglio 2021, presso la sede di Pierschool in Lungomare delle Nereidi 34 a Tarquinia Lido, è in programma “Tarquinia Foil Demo“, un weekend dimostrativo gratuito dedicato al foil nelle sue varie versioni (kitefoil, windsurf foil, supfoil, wingfoil e surf foil).

Un’importante occasione soprattutto per i più giovani, per avere un primo approccio al foil e conoscere i corsi e le opportunità offerte da Pierschool. Quindi, per un fine settimana, sarà possibile effettuare una vera e propria full immersion per scoprire le emozioni di questa nuova e affascinante disciplina.