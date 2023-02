Nel fine settimana di Marina di Cerveteri la sfilata di Carnevale e il pranzo comunitario • Terzo Binario News

Due importanti appuntamenti per il fine settimana a Marina di Cerveteri: sabato sfilata di Carnevale e domenica pranzo comunitario e assemblea parrocchiale

Due importanti appuntamenti aspettano questo fine settimana i residenti di Marina di Cerveteri.

Ed entrambi hanno come cornice la parrocchia San Francesco d’Assisi: la prima più baldanzosa e scoppiettante è una grande festa di Carnevale, la seconda il giorno dopo con la domenica del dono (tradizione ripresa dopo la pausa da Covid) e un’assemblea parrocchiale per rispondere alle esigenze materiali e spirituali della Comunità.

Dunque sabato 11 febbraio vedrà partire proprio dalla chiesa della frazione la sfilata di carri allegorici alla sua prima edizione.

La sfilata partirà alle ore 15 e l’appuntamento è aperto a tutti grandi e soprattutto piccoli i quali apriranno il lungo e festoso corteo. Patrocinata dall’Assessorato alle Pari opportunità, Cultura, Inclusione e Pubblica Istruzione vede rappresentare per la prima volta uniti in questa grande e impegnativa iniziativa la Proloco di Marina di Cerveteri, di Due Casette, del Sasso, e coinvolti i Rioni di Cerenova e Pian della Carlotta, l’Istituto Comprensivo di Marina di Cerveteri e appunto la Chiesa.

E proprio le maestre della scuola hanno voluto rendere omaggio al Carnevale inventandosi le maschere che i piccoli alunni indosseranno con molta emozione in testa al corteo. Una gigantesca macchina organizzativa che, come detto, per la prima volta, vede la frazione cerite al centro dello sforzo e del lavoro per rendere unico questo momento. Oltre ai carri infatti sono previsti giochi per bambini che allieteranno tutto il percorso: bolle giganti, uno spettacolo acrobatico, i cavalli, i mangiatori di fuoco. Insomma, non si è voluto trascurare niente per rendere questa festa memorabile.

Domenica 12 febbraio invece l’invito alla riflessione per regalare tempo e generi alimentari a chi ne ha più bisogno nel solco della tradizionale domenica del dono, in cui ogni persona consuma il pranzo (preparato a casa) insieme agli altri commensali. Un’occasione di condivisione fraterna e di ripresa di una piacevole tradizione che era stata sospesa per le note restrizioni dovute all’emergenza sanitaria. Il pomeriggio focus sulle esigenze più generali con approfondimento e dibattito in risposta al questionario distribuito dopo le Messe per capire, per aprire un dialogo il più proficuo possibile e instaurare rapporti di solidarietà e amicizia con tutti.

Danila Tozzi