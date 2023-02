Regionali, Pascucci fa il pieno: Villa dei Desideri strapiena per la chiusura con Alessio D’Amato con oltre 700 persone • Terzo Binario News

Chiusura col botto per la Campagna elettorale di Alessio Pascucci, candidato al Consiglio Regionale del Lazio in “Verdi e Sinistra”.

Alessio Pascucci, candidato al Consiglio Regionale del Lazio nella lista “Verdi e Sinistra” per Alessio D’Amato Presidente, nell cornice di Villa dei Desideri, ha chiuso ieri sera la sua campagna elettorale per le Elezioni Regionali del Lazio di domenica 12 e lunedì 13 febbraio.

Una serata dove oltre 700 tra cittadini, amici di sempre, sostenitori e appartenenti alle forze politiche, hanno ascoltato l’intervento finale di un Pascucci più carico ed esplosivo che mai e che ha ricevuto pieno sostegno del candidato Presidente di Regione Alessio D’Amato, assessore alla Sanità uscente della Regione Lazio.

Eco-sostenibilità, diritto alla casa, ambiente, politiche per le Donne, Pascucci ha illustrato punto per punto l’impegno che vuole portare tra i banchi del Consiglio Regionale del Lazio, in continuità con il lavoro svolto da Sindaco di Cerveteri per 10anni.

Tra i tanti ospiti, il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti, la candidata e co-portavoce regionale di Europa Verde Simona Saraceno, e altre candidate della lista di Pascucci tra cui Paola Meloni e Gaia Celeste.