Natura, musica, buon cibo attirano oltre 600 persone al primo dei Picnic di Tolfa Jazz • Terzo Binario News

Annunciata la data per il XIV Festival: appuntamento 22 e 23 luglio

di Cristiana Vallarino

Ormai i Picnic musicali di Tolfa Jazz, così come il Festival estivo, sono un appuntamento che attira centinaia di persone. E quello di domenica 28 maggio, nonostante il posticipo dovuto al maltempo, lo ha confermato.

Ai Comunali Macchiosi, una splendida radura a qualche chilometro dal centro di Tolfa, dove ora si staglia anche la colorata ed altissima Big Bench, domenica si sono radunate almeno 600 persone, tra grandi e piccoli, provenienti pure da Civitavecchia, Roma, Viterbo e anche da più lontano.

I primi ad arrivare sul posto, già alle 8 del mattino, sono stati coloro interessati alle vari escursioni. Compreso il trekking sensorioale promosso per le donne in rosa. Poi, man mano che l’organizzazione di Tolfa Jazz Aps allestiva le postazioni per la preparazione del pranzo, lo spazio bar e i tavoli sotto la tensotruttura, la zona si è riempita.

Tante le comitive, le famiglie con bimbi e cani al seguito che si sonno sistemati sull’erba con gli ombrelloni, o sotto le folte capigliature dei grandi alberi. Per i più piccoli ci sono stati giochi e laboratori, mentre gli adulti hanno atteso il concerto, dai ritmi di New Orleans, della band di Gloria Turrini con la sua band G and the Doctor(s), ospite Cekka Lou. Dopo aver gustato una ottima acquacotta o pasta all’amatriciana cucinata da un infaticabile e organizzatissimo team dentro la baita, e la carne cotta sulle griglie all’aperto da un’altra squadra altrettanto indefessa.

“Arte, escursioni e sapori locali in una cornice eccezionale come quella dei Comunali Macchiosi a Tolfa. I Picnic Musicali hanno ingredienti semplici e genuini ma vincenti, capaci di attrarre e regalare una giornata di profonda pace e bellezza. Quella di ieri è l’ennesima dimostrazione che il territorio dei Monti della Tolfa sa regalare emozioni. Mi complimento con l’associazione Tolfajazz Aps e tutti i volontari per la riuscita dell’evento” sono le parole della sindaca Stefania Bentivoglio, presente ai Comunali come quasi tutti gli esponenti dell’amministrazione tolfetana e anche dell’opposizione, a conferma che si tratta di un’iniziativa che unisce e lega la comunità. C’erano, di sicuro, il delegato al turismo Tiziano Tedesco e gli assessori Alessandro Tagliani e Tomasa Pala che evidenzia come il Picnic si confermi “un evento pensato per tutti e per qualsiasi età”. “Apprezzate le novità – continua l’assessora alla cultura Pala -: il ”Picnic degli Gnomi” per i più piccoli o il ”Drum Circle” che ha coinvolto tutti al ritmo di strumenti a percussione. Un piacere vedere prendere d assalto la Panchina Gigante, meta ambita ormai di tanti curiosi escursionisti”.

E si sono visti ai Comunali Macchiosi anche il primo cittadino della vicina Allumiere Luigi Landi, l’onorevole Alessandro Battilocchio e la consigliera regionale Marietta Tidei.

Insomma il Picnic Musicale primaverile – come sarà quello autunnale la cui data è ancora da definire – è stata un’ottima occasione per trascorrere una giornata in compagnia, immersi nel verde incontaminato e in totale spensieratezza, all’insegna della musica, del mangiare autentico e dei panorami mozzafiato.

I Picnic Musicali sono ormai un modello di socialità all’aria aperta, da vivere in relax e spensieratezza e rappresentano il connubio perfetto del buon vivere, una giornata perfetta dove bambini e adulti si fondono tra musica e natura.

L’evento è stato realizzato grazie alla collaborazione con il Comune di Tolfa, l’Università Agraria e soprattutto quella dei numerosi volontari, impegnati su tutti i fronti, già da diversi giorni prima.

E analogo impegno l’associazione – rivela il presidente Egidio Marcari, affiancato dal direttore artistico Alessio Ligi – si appresta a mettere nell’allestimento della XIV edizione del Tolfa Jazz Festival, annunciato per il weekend 22 e 23 luglio.

INFO Telefono: 389 8384355 – email info@tolfajazz.com

Sito internet: http://www.tolfajazz.com/picnic-musicali/

Facebook www.facebook.com/TolfaJazz.Official