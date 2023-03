Musica, domani al teatro Vannini di Ladispoli concerto dell'Orchestra giovanile • Terzo Binario News

Al Teatro Marco Vannini di Ladispoli, domenica prossima 19 marzo alle ore 17.30, prosegue la programmazione della Stagione 2023 dell’Orchestra giovanile Massimo Freccia.

Dopo il meraviglioso concerto inaugurale dedicato a Mozart, il calendario propone due capolavori beethoveniani: la Prima Sinfonia e il “Triplo” Concerto per violino, violoncello, pianoforte e orchestra che vedrà come solisti Massimo Bacci nelle doppia veste di violinista e direttore, Lorenzo Muscolino al violoncello e Rosalba Lapresentazione al pianoforte. Davvero grande musica da non perdere!

Pubblicato sabato, 18 Marzo 2023 @ 10:16:43 © RIPRODUZIONE RISERVATA