Motocarrozzette contro api calesse, il M5s Civitavecchia: "Famiglie a rischio" • Terzo Binario News

“Le ultime notizie riportate dalla stampa locale hanno svelato i piani dell’attuale amministrazione per introdurre le cosiddette “motocarrozzette” nelle strade cittadine, un progetto voluto dall’Assessore Vitali.

Questa iniziativa, ancora carente di dettagli concreti riguardanti la tipologia dei mezzi e le modalità d’uso, genera varie perplessità, interrogativi e soprattutto preoccupazioni per il futuro dei lavoratori.

Uno degli aspetti cruciali riguarda l’uso previsto per queste motocarrozzette: saranno limitate al territorio cittadino o verranno impiegate anche per spostamenti verso altre località, come ad esempio Roma? Tale incertezza solleva dubbi sul possibile impatto sul settore turistico locale, soprattutto considerando il ruolo significativo svolto dalle api calesse nell’attrarre visitatori e promuovere il territorio.

È difficile comprendere come il servizio offerto dalle api calesse possa interferire con le motocarrozzette il che rende questa mossa apparentemente una mera reazione nei confronti dell’amministrazione 5 stelle che le ha introdotte.

L’intenzione dell’amministrazione di non rinnovare le concessioni alle api calesse, senza offrire chiare alternative o piani di transizione per i lavoratori interessati potrebbe comportare gravi conseguenze per le famiglie civitavecchiesi che negli anni scorsi hanno fatto un investimento mettendo a repentaglio la loro sussistenza economica.

Le api calesse, un’attrattiva turistica presente in molte città costiere, non dovrebbero essere equiparate ai servizi di Noleggio con Conducente (NCC), rischiando di comprometterne l’efficacia e la visibilità. La decisione di privare i lavoratori del loro mezzo di sostentamento senza una pianificazione o un adeguato sostegno è una mossa che non solo mina la fiducia nella politica locale, ma mette a rischio il tessuto sociale ed economico della città.

In conclusione, ci appelliamo all’amministrazione affinché riconsideri questa decisione e si adoperi per trovare soluzioni che tutelino i lavoratori e preservino l’offerta turistica di Civitavecchia. È essenziale agire con responsabilità e sensibilità verso coloro che, con il loro impegno, contribuiscono al benessere della comunità”.

M5s Civitavecchia