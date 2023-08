Montalto, ordinanza chiusura casa di riposo Villa Ilvana • Terzo Binario News

Dopo i numerosi controlli eseguiti dai Servizi Sociali e Polizia Locale, in collaborazione con le autorità di vigilanza, tra i quali i carabinieri Nas di Viterbo, Asl e i carabinieri della locale stazione, l’amministrazione comunale ha emesso l’ordinanza sindacale n.7 del 2 agosto 2023 di chiusura della casa di riposo “Villa Ilvana”.

«Un momento triste per la nostra comunità – dichiara il sindaco Emanuela Socciarelli – perché, a causa delle gravi irregolarità e delle inadempienze del gestore, chiude una struttura che rappresenta una risorsa per il nostro paese e la soluzione a molte necessità familiari, le quali trovano nelle case di riposo per anziani il necessario sostegno a problematiche familiari di difficile gestione».

L’ordinanza è un atto dovuto e di responsabilità verso i cittadini per affrontare una situazione che si prolungava ormai da anni e che in passato è anche stata oggetto di feroci contestazioni cittadine.

«Da subito – aggiunge il sindaco Socciarelli – ci siamo preoccupati degli anziani presenti nella casa di riposo coordinando, con la preziosa collaborazione della Asl, una loro possibile nuova collocazione in strutture idonee, e siamo in contatto con i dipendenti per dare loro il massimo sostegno in questa difficile situazione. Rassicuro tutti i cittadini sulle intenzioni di questa amministrazione di riaprire nel minor tempo possibile la casa di riposo per gli anziani e stiamo già lavorando per la stesura e pubblicazione di un nuovo bando che garantisca una nuova gestione ottimale nell’interesse degli anziani e delle loro famiglie».