Erasmus + Teach it forward, grazie a CNA Sostenibile un’opportunità formativa per i giovani e una vetrina per 10 imprese • Terzo Binario News

Erasmus + Teach it forward: si è concluso con un’ampia partecipazione il

progetto europeo organizzato e coordinato da CNA Sostenibile di Viterbo,

insieme con il partner olandese noSpoon Media.

Il percorso formativo, avviato nel maggio 2021, ha permesso un confronto

professionale e culturale tra 10 imprese CNA, un partner internazionale e

molti giovani intenzionati ad avvicinarsi al mondo dell’artigianato.

Un viaggio di cooperazione tra partner, artigiani e giovani apprendisti, che

ha voluto offrire una panoramica sulle opportunità derivanti

dall’introduzione di elementi innovativi nelle produzioni artigianali

tradizionali.

Il progetto ha, infatti, consentito il coinvolgimento di giovani aspiranti

artigiani nelle esperienze all’interno delle imprese partecipanti.

Un’opportunità per conoscere da vicino le diverse realtà artigiane e vedere

come queste possano integrare nel loro lavoro tecnologie all’avanguardia,

in grado di migliorare il processo di produzione e contribuire alla

sostenibilità ambientale.

Per rispondere alle necessità degli artigiani in materia di digitalizzazione e

offrire un’innovativa opportunità di crescita e di condivisione, il progetto ha

coinvolto il gruppo di lavoro nella definizione di un portale web:

teachitforward.eu.

Teachitforward.eu contiene video di presentazione degli artigiani, una

sezione formazione con video illustrativi delle nuove tecnologie e della

loro applicazione nei mestieri tradizionali, oltre che una sezione blog.

“CNA Sostenibile di Viterbo ringrazia tutti gli artigiani che con la loro

esperienza e voglia di crescere hanno dato un valore aggiunto a questa

esperienza. Un ringraziamento particolare ai partner per la fattiva

collaborazione alla realizzazione del progetto”.

Pubblicato venerdì, 4 Agosto 2023 @ 23:30:44 © RIPRODUZIONE RISERVATA