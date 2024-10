Minimarket abusivo della Borghesiana chiuso da Roma Capitale • Terzo Binario News

Un altro di San Paolo sanzionato per aver venduto alcolici dopo mezzanotte

Sono state oltre 1300 le irregolarità accertate in questo fine settimana da parte della Polizia Locale di Roma Capitale, a seguito dei consueti controlli nelle zone maggiormente interessate dai fenomeni della “malamovida”: tra gli illeciti riscontrati consumo, vendita e somministrazione di bevande alcoliche in orari non consentiti, rumori molesti e musica ad alto volume, oltre alle violazioni al Codice della strada, che hanno comportato in molti casi, in aggiunta alla sanzione, la rimozione di veicoli parcheggiati in modo da recare pericolo o intralcio alla circolazione stradale.

Una decina le patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza, oltre 100 i conducenti sorpresi alla guida ad una velocità superiore ai limiti consentiti.

I controlli delle pattuglie della Polizia Locale hanno interessato numerose località: dal Centro Storico, Trastevere, San Lorenzo, a Ponte Milvio, piazza Bologna, quartiere Parioli fino a alle zone di Marconi, Ostiense, Tiburtino e Ostia.

Tra i minimarket chiusi perché sorpresi a vendere alcolici ben oltre le 22.00, a Borghesiana un esercizio commerciale, a seguito di accertamenti mirati sulla regolarità dei titoli autorizzativi per lo svolgimento dell’attività, è stato chiuso in quanto del tutto abusivo.

In zona San Paolo gli agenti hanno elevato sanzioni per oltre 6.000 euro a carico del responsabile di un minimarket che vendeva alcolici dopo la mezzanotte. Per entrambi gli esercizi sono state trasmesse agli uffici competenti dei rispettivi Municipi le segnalazioni del caso, per gli ulteriori provvedimenti.