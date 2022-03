"M'illumino di meno", gli allievi dell'Ic Ladispoli impegnati nel risparmio energetico - Terzo Binario News

Venerdì 11 marzo si è celebrata la giornata “M’illumino di meno”, dedicata al risparmio energetico e agli stili di vita sostenibili, promossa da Caterpillar e RAI Radio 2conRAI per il Sociale al fine di migliorare gli stili di vita e a sprecare meno risorse.

Fare ognuno la propria parte per il futuro del nostro Pianeta! L’invito che ci è stato rivolto dai ragazzi dell’Istituto Comprensivo Ladispoli1 è stato quello di “Spegnere, pedalare, rinverdire, migliorare”, uno slogan, che in un momento come questo, segnato dalle durissime circostanze che tutti viviamo, segnato dalla follia della guerra, ci è giunto in maniera ancora più sentita.

L’iniziativa si è messa in moto, coinvolgendo tutte le classi del Plesso Falcone, la prima e la seconda C del Plesso Rosario Livatino, che coordinati e guidati dai loro professori, Aloj, Zarfati, De Matteis, Tessicini, Frabotta e Biscotti, si sono impegnati nel seguire il decalogo che prevede varie azioni da compiere per supportare l’iniziativa quali: spegnere le luci di casa e di scuola, pedalare o camminare anziché usare l’automobile, piantare fiori e rinverdire il balcone di casa, le aiuole del giardino della scuola, riusare e riciclare e altre azioni importantissime per il risparmio energetico che in questi giorni è diventato un tema ancor più urgente, legato ad una drammatica attualità di guerra e che mira a valorizzare il ruolo del verde e della mobilità sostenibile in un’ottica di riduzione dell’inquinamento atmosferico. Più piante e più movimento a piedi o in bicicletta possono aiutare i nostri centri a risultare meno inquinati, più decorosi e più vivibili.

“Sono tutti gesti semplici ma che assumono oggi più che mai anche il valore di gesti di Pace!” conclude la professoressa Marianna Miceli.