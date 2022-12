Meteo, in arrivo un’ondata gelida di origine artica: possibili nevicate a quote basse • Terzo Binario News

Già dalla giornata di ieri in tante città temperature in picchiata

Dopo la pioggia arriva il freddo. Già da ieri, è stato forte il calo termico in tutta la penisola. Calo che non ha chiaramente risparmiato nemmeno il Lazio, Roma e il litorale a nord di Roma.

A portare l’irrigidimento delle temperature, una corrente gelida di origine artica che porterà ad un ulteriore calo delle temperature nei prossimi giorni.

Ma non è finita qui. Secondo meteo.it anche nei prossimi giorni sono previste forti gelate durante la notti, nuove piogge in varie zone del paese.

Nella giornata di martedì 13 dicembre, invece, cielo nuvoloso in buona parte del paese con possibili schiarite tra Friuli e Trentino Alto-Adige. Rischio rovesci e piogge sulle regioni centrali e isole e nelle prime ore del mattino anche al Nord. Non mancherà poi la dama bianca prevista a quote molto basse anche in pianura in Emilia, sull’Appennino toscano fino a 500 metri e sui rilievi appenninici di Abruzzo Molise e Campania intorno a 1000-1500 metri.

Le temperature si confermano in calo con le minime intorno alla zero termico al Nord e in diverse regioni centrali dove si presenta il rischio di gelate. Le massime, invece, in aumento al Centro-Sud.

Con l’inizio della nuova settimana previsto anche il passaggio della perturbazione n.5 di dicembre che interesserà dapprima la Sardegna per poi colpire in pieno il Sud e solo marginalmente il Centro.

Da giovedì 16 dicembre previsto l’arrivo della perturbazione n.6 del mese che porterà un peggioramento climatico al Centro-Nord, Campania e Sardegna con fenomeni temporaleschi e il rischio neve a quota molto basse nel settore di Nordovest.