Mercato di Civitavecchia, Giannini: "Progetto modificato, mura da ricoprire" • Terzo Binario News

L’altro ieri abbiamo avuto una lunga riunione insieme al Sindaco con la Soprintendente e con la Direzione Generale della Soprintendenza per l’area PNRR.

È stato un confronto importante e positivo.

Dopo settimane complicate, finalmente sono arrivate indicazioni chiare sulle modifiche da apportare al progetto per tutelare il tratto murario emerso durante gli scavi.

Si conferma inoltre che le mura verranno ricoperte e che nel progetto della nuova piazza resterà comunque una testimonianza visibile della loro presenza.

Si conferma anche una scelta a cui questa amministrazione tiene molto: la modifica del progetto originario con l’inserimento di nuove alberature all’interno della piazza.

Una scelta che abbiamo fortemente voluto per rendere Piazza Regina Margherita più vivibile, più bella e più verde rispetto alla versione iniziale del progetto.

Non è ancora il momento di cantare vittoria.

Manca poco più di un mese alla scadenza dei termini del PNRR e sarebbe poco serio fingere che i tempi siano semplici.

Approvare formalmente le modifiche, completare i lavori e chiudere tutto entro giugno sarà molto difficile.

Ma noi continueremo a fare quello che abbiamo fatto finora: lavorare, insistere, cercare soluzioni e non mollare.

Speriamo che arrivi una proroga dei fondi PNRR, perché sarebbe una scelta di buon senso.

Altrimenti ci rimboccheremo le maniche e cercheremo comunque il modo di portare a termine il progetto.

Perché questa città merita una Piazza Regina Margherita riqualificata.

E perché gli operatori mercatali meritano finalmente di tornare a lavorare in una piazza vera, dignitosa e all’altezza della loro storia.

Stefano Giannini, assessore all’ambiente