Il Pincio presenta il Summer Festival 2026 di Civitavecchia • Terzo Binario News

Summer Festival 2026, 42 eventi gratuiti alla Marina dal 6 giugno al 30 agosto: questa mattina la presentazione in sala Giunta

È stato presentato questa mattina in sala Giunta il Summer Festival 2026, la rassegna “Estate alla Marina” in programma dal 6 giugno al 30 agosto in Piazza della Vita.

Quarantadue gli eventi previsti al momento, con la possibilità di ampliare il calendario nel corso della stagione, tutti a ingresso gratuito e con un’impostazione radicalmente diversa rispetto all’edizione dello scorso anno: protagoniste le eccellenze locali, spazio ai gruppi giovani del territorio, presenza di postazioni food and beverage lungo tutta la durata della rassegna.

Ad aggiudicarsi l’organizzazione è stata DM Production Srl, con Simone Morachioli nel ruolo di direttore artistico. Il festival si aprirà il 6 giugno con il Civitavecchia Pride e chiuderà i battenti il 30 agosto con l’esibizione della Via Toledo Band. Confermato anche il classico Padellone, che quest’anno verrà ampliato e sarà attivo dall’8 al 22 agosto.

«Quest’anno avevamo a disposizione un terzo delle risorse dello scorso anno», ha dichiarato l’assessore al Turismo Piero Alessi, «e abbiamo scelto di andare in una direzione completamente diversa rispetto al 2025: gruppi locali, giovani, ingresso gratuito. L’auspicio è che la Marina sia viva e piena di cittadini per tutta l’estate. Ho la certezza che tale auspicio sarà condiviso da quanti amano la propria città e hanno un profondo senso di appartenenza alla comunità».