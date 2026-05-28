A Santa Marinella torna il disco “Dissesto Reloaded” • Terzo Binario News

Certe storie sono talmente belle che tornano sempre. Tipo i cinepanettoni a Natale, le buche sull’Aurelia e i protagonisti del dissesto finanziario 2008-2013 a Santa Marinella.
Già, perché la memoria è corta. Ma le addizionali IRPEF, quelle no: arrivano puntuali ogni mese in busta paga come una cartolina dal passato. Un souvenir fiscale lasciato da chi, evidentemente, aveva trasformato il bilancio comunale in una tombolata di Capodanno.
E allora vale la pena fare un piccolo gioco della memoria.
Chi sedeva in Consiglio comunale negli anni in cui si generava il dissesto 2008-2013?
Bacheca, Befani, Calvo, Degli Esposti, Fratturato, Gasparri, e il vicesindaco Pisacane.
E chi entrerebbe oggi in Consiglio comunale se al ballottaggio vincesse la destra?
Bacheca (moglie), Befani, Calvo, Degli Esposti, Fratturato, Gasparri, e Pisacane.
Praticamente più che una coalizione, una reunion. Mancano solo il tour estivo e le magliette celebrative: “Io c’ero — e si vede ancora sull’IRPEF”.
Ora, per carità: sbagliare è umano. Perseverare pure, a quanto pare. Però bisogna riconoscere una straordinaria coerenza amministrativa. Le loro doti le hanno già dimostrate. E continuiamo a finanziarle ancora oggi, rata dopo rata, tassa dopo tassa, addizionale dopo addizionale.
D’altronde il dissesto non nasce mica da solo. Non è un fungo spontaneo. Non è caduto dal cielo dentro il municipio trasportato dal vento. È il risultato di anni di gestione politica. E guarda caso, i nomi sono sempre quelli. Una specie di “greatest hits” della finanza creativa comunale.
C’è chi cambia idea, chi cambia partito, chi cambia slogan. Ma loro no: restano fedeli alla tradizione. Una tradizione che i cittadini conoscono benissimo ogni volta che leggono la busta paga e si chiedono perché Santa Marinella abbia un rapporto così affettuoso con le tasse.
La vera domanda, allora, non è chi vincerà il ballottaggio.
La vera domanda è: siamo sicuri di voler rivedere il sequel di un film che abbiamo già pagato carissimo al botteghino?
Perché il rischio è che dopo “Dissesto 1” arrivi pure “Dissesto 2 — La vendetta dell’addizionale”.
E stavolta non ci sarà nemmeno la sorpresa del finale.
Braccio da Montone