Malamovida Litorale:, nel mirino dei Carabinieri Fregene, Ostia e Fiumicino • Terzo Binario News

Un dispositivo di controllo straordinario ad alto impatto ha interessato ieri le località di Ostia, Fiumicino e Fregene. I Carabinieri della Compagnia di Ostia hanno eseguito un servizio coordinato lungo le zone litoranee di Ostia, Fiumicino e Fregene, seguendo le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, dott. Lamberto Giannini, e condivise nell’ambito del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. L’attività è stata mirata al contrasto dei reati contro il patrimonio, alla prevenzione del degrado urbano e alla vigilanza sui fenomeni legati alla cosiddetta “mala movida”.

Il bilancio complessivo dell’operazione registra 3 persone arrestate, 15 denunciate in stato di libertà, centinaia di soggetti identificati e consistenti sequestri di armi, arnesi da scasso e sostanze stupefacenti.

Nelle maglie dei controlli stradali e territoriali, in viale Vasco de Gama, i Carabinieri della Compagnia di Ostia hanno arrestato un 52enne e un 21enne mentre cedevano alcune dosi di cocaina a un acquirente, che è stato prontamente segnalato alla Prefettura.

Le perquisizioni estese alle rispettive abitazioni hanno consentito di rinvenire ulteriori involucri della stessa sostanza, denaro in contante e materiale idoneo alla pesatura e al confezionamento, tra cui bilancini di precisione e bicarbonato utilizzato per il taglio. Sempre in viale Vasco de Gama, i militari hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari nei confronti di un 44enne italiano.

Il provvedimento, emesso dal Tribunale di Roma, è scaturito a causa delle ripetute e documentate violazioni della precedente misura del divieto di avvicinamento alla parte offesa a cui l’uomo era già sottoposto.

L’azione dei Carabinieri della Compagnia di Ostia ha portato anche alla denuncia di numerose persone a piede libero per reati di varia natura. Un romano di 35 anni è stato denunciato per rapina impropria subito dopo aver sottratto della merce all’interno di un esercizio commerciale, dove aveva poi aggredito verbalmente e fisicamente due dipendenti per guadagnarsi la fuga, consentendo l’intero recupero della refurtiva.

Sul fronte della ricettazione, un italiano di 23 anni è stato fermato alla guida di un motociclo risultato rubato, venendo denunciato anche per non aver mai conseguito la patente di guida. Un analogo provvedimento per la mancanza del titolo di guida ha colpito un 24enne sorpreso a bordo di un altro motoveicolo.

Sul versante delle armi e della sicurezza, tre uomini sono stati trovati in possesso di coltelli e oggetti atti a offendere del genere proibito durante i controlli in strada, mentre un 57enne e un gruppo di tre persone di origini slave e italiane sono stati sorpresi all’interno di autovetture in possesso di numerosi arnesi atti allo scasso e martelli frangivetro occultati sotto i sedili. Inoltre, un uomo di 44 anni e una donna di 47 anni sono stati sorpresi nei pressi di piazza Gasparri nell’atto di vendere crack a un assuntore, e la successiva perquisizione personale ha permesso di rinvenire addosso alla donna altre dosi della medesima sostanza. Infine, due conducenti sono stati denunciati per guida sotto l’influenza dell’alcool, nello specifico un 61enne che si è rifiutato di sottoporsi all’alcoltest e un 44enne colto al volante con un tasso alcolemico superiore a 2,97 g/l, subendo entrambi il ritiro della patente e il sequestro del veicolo.

Sul fronte del decoro urbano, in via delle Sirene, i Carabinieri hanno sorpreso tre persone intente ad allestire un mercato abusivo con circa 150 chili di materiale vario e ciarpame recuperato poco prima dai cassonetti dell’immondizia limitrofi. Nei loro confronti sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di 15.000 euro, con il contestuale ordine di allontanamento e l’immediato smaltimento dei rifiuti.

I controlli c svolti lungo le arterie del litorale hanno permesso di identificare 430 persone, e di controllare 180 veicoli. Sono state eseguite in totale 80 perquisizioni tra personali, veicolari e domiciliari, e elevate 24 contravvenzioni al Codice della Strada per un valore complessivo di quasi 10.000 euro.

Si precisa che i procedimenti penali si trovano nella fase delle indagini preliminari e che, pertanto, gli indagati devono considerarsi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva.