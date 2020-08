“A Marina di Cerveteri ecco l’International Street Food Italia.Appuntamento per il 7, 8 e 9 agosto in via Veio”. Così il sindaco, Alessio Pascucci.

“Enogastronomia nazionale e internazionale, una vasta scelta tra cibi di strada e tradizioni, accompagnati anche da birre artigianali italiane ed estere”.

“L’iniziativa è organizzata dall’Assessorato alle Attività Economiche e Produttive del Comune,