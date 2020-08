Nulla da fare per un 78enne colto da infarto mentre ieri sera si trovava in un bosco alle Mole, nei pressi di Oriolo.

Nonostante il 118 abbia fatto alzare un elicottero per andare a soccorrere l’anziano, per questi non c’è stato nulla da fare.

Medici e paramedici hanno solo potuto constatare il decesso dell’uomo, avvenuto intorno alle 21.